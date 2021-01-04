В Украине выявлено более 1 млн случаев COVID-19

Количествозараженных коронавирусом в Украине превысило миллион. Число летальных случаев -почти 20 тысяч. При этом украинские власти отказались закупатьзарегистрированную российскую вакцину. Ни для кого уже давно не секрет, чтобольшинство решений принимается не в интересах собственного народа, а по указкеиз-за океана "вашингтонского обкома", как его называют украинскиеполитологи и эксперты.