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В Украине задержали банду врачей за продажу человеческих органов за границу
Украина все глубже тонет в современных западных "ценностях", методах и подходах. Стали известны подробности громкого дела о торговле органами. Как пишут местные СМИ, участником преступной схемы оказался бывший замминистра здравоохранения, а ныне глава отделения трансплантации в украинском Институте сердца. Его и еще 10 врачей задержали.
По данным следствия, незаконные операции были поставлены на поток, а биоматериалы вывозились за границу. Участникам преступной группы грозит до 12 лет тюрьмы.
В связи с задержаниями под угрозой сейчас оказались жизнь и здоровье тех людей в Украине, которые нуждаются в срочной трансплантации. В стране уже две недели не проводят пересадки.
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