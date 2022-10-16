МИД Украины: князь Владимир хотел привести Киевскую Русь в ЕС после ее крещения в 988 году. Об этом пишет РИА Новости.

Министерство иностранных дел Украины заявило в твиттере, что еще князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.



"В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС", - написано на странице МИД республики.







Ведомство добавило, что Украина по-прежнему привержена этой идее и защищает Европу от России.



Захарова: заявления МИД Украины о стремлении в ЕС с 988 года отдают клеем или мухоморами



Заявления украинского МИД о том, что в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и вместе с тем предопределили путь на вступление Украины в Евросоюз отдают клеем или мухоморами. Об этом написала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем

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