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В Украине заявили, что князь Владимир хотел вступления Киева в ЕС в 988-м - как отреагировала Захарова
МИД Украины: князь Владимир хотел привести Киевскую Русь в ЕС после ее крещения в 988 году. Об этом пишет РИА Новости.
Министерство иностранных дел Украины заявило в твиттере, что еще князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
"В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС", - написано на странице МИД республики.
Ведомство добавило, что Украина по-прежнему привержена этой идее и защищает Европу от России.
Захарова: заявления МИД Украины о стремлении в ЕС с 988 года отдают клеем или мухоморами
Заявления украинского МИД о том, что в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и вместе с тем предопределили путь на вступление Украины в Евросоюз отдают клеем или мухоморами. Об этом написала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем
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"Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и "Украина, дружившая с Европой в те далекие годы". Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?" - с иронией прокомментировала она заявления украинского дипведомства.
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