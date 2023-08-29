В украинских Черновцах решили убрать братскую могилу

Украинские власти по-прежнему не жалеют ресурсов на снос памятников. В Черновцах решили убрать братскую могилу из парка в центре города, останки шести советских офицеров будут перезахоронены.

Ранее во Львове были эксгумированы для погребения за пределами мемориала останки сотен военных, погибших в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны. Тревожат братские могилы в рамках так называемой декоммунизации.