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В украинских Черновцах решили убрать братскую могилу

Украинские власти по-прежнему не жалеют ресурсов на снос памятников. В Черновцах решили убрать братскую могилу из парка в центре города, останки шести советских офицеров будут перезахоронены.

Ранее во Львове были эксгумированы для погребения за пределами мемориала останки сотен военных, погибших в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны. Тревожат братские могилы в рамках так называемой декоммунизации.

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