В украинских Черновцах тепло подорожает на 70 %

Резкий скачок цен на теплоэнергию ждет жителей украинских Черновцов. На заседании местного исполкома проголосовали за новый тариф, который в среднем вырастет на 70 %. Огромный рост стоимости на тепло объяснили двумя основными причинами: якобы более трех лет в Черновцах тариф не менялся и был самым низким по всей стране, а за это время стоимость газа и электроэнергии выросла в несколько раз. Изменился и размер минимальной зарплаты - утверждают в местном исполкоме.