В украинских городах больше не будет Московской и Гагарина - переименованы сотни улиц

В городах Украины началась новая кампания по переименованию улиц. Логику тут уловить сложно. Например, в Изюме улицу Гагарина переименовали в Дудаевскую. В Киеве появилась улица имени Героев батальона "Азов" (того самого, который нацистским считают и в США, и в Германии). Всего в украинской столице сменят 40 топонимов, а в Одессе - сразу 96. Подобные переименования реализовываются в точном соответствии с канонами психологических войн. Лучший способ уничтожить народную память - это переписать историю, спорным моментам дать новое толкование, а неудобные факты объявить запретными.