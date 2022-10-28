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В украинских городах больше не будет Московской и Гагарина - переименованы сотни улиц
В городах Украины началась новая кампания по переименованию улиц. Логику тут уловить сложно. Например, в Изюме улицу Гагарина переименовали в Дудаевскую. В Киеве появилась улица имени Героев батальона "Азов" (того самого, который нацистским считают и в США, и в Германии). Всего в украинской столице сменят 40 топонимов, а в Одессе - сразу 96. Подобные переименования реализовываются в точном соответствии с канонами психологических войн. Лучший способ уничтожить народную память - это переписать историю, спорным моментам дать новое толкование, а неудобные факты объявить запретными.
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