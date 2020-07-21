3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В украинском Луцке захвачен автобус с 20 заложниками
Срочные сообщения приходят в эти минуты из Украины. В Луцке неизвестный захватил городской автобус и взял в заложники приблизительно 20 пассажиров. Известно, что у преступника есть огнестрельное оружие и взрывчатка. Власти окружили захваченный автобус полицейскими кордонами и призывают горожан держаться подальше от места происшествия. Свидетели сообщают о том, что из автобуса доносилось что-то вроде грохота выстрелов, полиция это пока не подтверждает.
Появились кадры, на которых запечатлен предполагаемый террорист. Внятных заявлений он пока не сделал, требования пока не выдвигал. Как отметили в МВД Украины, мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован. Сообщается также, что до этого он находился на психиатрическом лечении.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Канаде запретили публиковать имена 900 нацистских преступников, бежавших в страну. В чем причина?
При израильской атаке на Дамаск погибли не менее 15 мирных граждан
The Times: Украина может создать ядерную бомбу
Житель Подмосковья обнаружил противопехотную мину под полом квартиры - эвакуировано 38 человек
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело