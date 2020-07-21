В украинском Луцке захвачен автобус с 20 заложниками

Срочные сообщения приходят в эти минуты из Украины. В Луцке неизвестный захватил городской автобус и взял в заложники приблизительно 20 пассажиров. Известно, что у преступника есть огнестрельное оружие и взрывчатка. Власти окружили захваченный автобус полицейскими кордонами и призывают горожан держаться подальше от места происшествия. Свидетели сообщают о том, что из автобуса доносилось что-то вроде грохота выстрелов, полиция это пока не подтверждает.



Появились кадры, на которых запечатлен предполагаемый террорист. Внятных заявлений он пока не сделал, требования пока не выдвигал. Как отметили в МВД Украины, мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован. Сообщается также, что до этого он находился на психиатрическом лечении.



