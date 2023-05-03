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В украинском зерне, импортированном в Словакию, нашли запрещенное в ЕС вещество
В украинском зерне, импортированном в Словакию, нашли опасные для людей вещества. Отмечается, что в полутора тысячах тонн пшеницы обнаружили хлорпирифос - пестицид, запрещенный в Евросоюзе еще в 2020 году. Как отмечают СМИ, Польша выразила фитосанитарные опасения, указав, что она сделала ряд предупреждений другим странам о будущих потенциальных рисках.
Также стало известно, что Еврокомиссия ограничила свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии в ответ на обязательство стран снять односторонние меры в отношении этих продуктов. Нововведения продлятся до 5 июня. В заявлении уточняется, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут пока лишь перевозиться транзитом через эти страны с "обычной процедурой таможенного транзита".
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