В украинской школе на детей обрушился потолок

ЧП в украинской школе. Прямо во время урока на учащихся обрушилась часть потолка. Видео происшествия обнародовали сами дети. Куски штукатурки рассыпались по партам и полу. Один ребенок получил травмы. Остальных перевели в другие помещения. Инцидент произошел в Одессе. Сейчас специалисты осматривают место происшествия. Самая очевидная версия -штукатурка обвалилась из-за дыр, которые оставили в давно не ремонтированной крыше осадки.