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В Украину поступила первая партия американского оружия и боеприпасов
В странах Запада по-прежнему звучат утверждения о мифической российской агрессии в отношении Украины. И под этим предлогом продолжается накачивание нашей южной соседки вооружениями. Сегодня ночью поступила партия американского оружия и боеприпасов - первая из обещанной в декабре дополнительной военной помощи. Отмашку на отправку американских комплексов получили от Вашингтона страны Балтии - Литва и Латвия предоставят противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония - противотанковые ракеты Javelin.
Ранее о поставках противотанкового оружия Киеву объявила Великобритания, направившая также в Украину военных инструкторов. Также Белый дом намерен поставить в Украину пять вертолетов Ми-17, ранее принадлежавших ВВС Афганистана. Кроме того, в ближайшее время может начаться эвакуация американского посольства - как стало известно, диппредставительство США в Киеве попросило Госдеп разрешить уехать неосновному персоналу с семьями.
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