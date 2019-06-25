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В Ульяновске ликвидируют последствия сильного шторма

Накануне город накрыл грозовой фронт. Шквалистый ветер валил деревья, повреждены строения и линии электропередачи. Сейчас многие жители региона остаются без света. В Ульяновске наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Сообщений о пострадавших нет.

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