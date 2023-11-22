В Ульяновской области столкнулись два поезда, есть пострадавшие

Маневровый локомотив и пассажирский поезд столкнулись в Ульяновской области. Есть пострадавшие, сообщает БЕЛТА.

В сообщении говорится, что произошло попутное столкновение пассажирского поезда рейса "Адлер - Пермь" и маневрового локомотива. Машинист успел экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось.

Всего в поезде находились почти 400 пассажиров. В их числе - 94 ребенка.

По данным РЖД, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

На место ЧП выехали спасатели. Причины происшествия устанавливаются.