В Узбекистане 18 детей умерли от индийского препарата против ОРВИ

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ, задержаны представители компании - импортера лекарства, сообщает пресс-служба СГБ. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана подтвердило гибель 18 детей после приема препарата от ОРВИ "Док-1 Макс" индийской компании Marion Biotech, материалы медицинской экспертизы были переданы в правоохранительные органы. В ходе лабораторных исследований в составе препарата был обнаружено токсичное вещество - этиленгликоль.

"По факту гибели 18 детей, наступившей в результате приема препарата "Док-1 Макс", в отношении должностных лиц Quramax Medical (импортера препарата) и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" возбуждено уголовное дело по п. "а" части 4 статьи 186-3 УК РУз (Нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества)", - говорится в сообщении СГБ для средств массовой информации. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.



По данным спецслужбы, должностные лица Quramax Medical и сотрудники центра задержаны и помещены в следственный изолятор СГБ.

Этиленгликоль и диэтиленгликоль применяются в фармацевтике в микроскопических дозах. Их основное применение - впроизводствевзрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика.