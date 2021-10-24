В Узбекистане проходят выборы президента

Сегодня в Узбекистане выбирают президента. Все 5 политических партий, официально действующих в стране, выдвинули своих кандидатов. Голосование должно было пройти в декабре, однако было перенесено на октябрь, в том числе в связи с коронавирусом.



Выборы уже признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 33 %



Свой голос отдал и нынешний глава Узбекистана - 64-летний Шавкат Мирзиеев. Он, по мнению экспертов, главный претендент на победу.

