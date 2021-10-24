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В Узбекистане проходят выборы президента

Сегодня в Узбекистане выбирают президента. Все 5 политических партий, официально действующих в стране, выдвинули своих кандидатов. Голосование должно было пройти в декабре, однако было перенесено на октябрь, в том числе в связи с коронавирусом.

Выборы уже признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 33 %

Свой голос отдал и нынешний глава Узбекистана - 64-летний Шавкат Мирзиеев. Он, по мнению экспертов, главный претендент на победу.


В Беларуси досрочное голосование для граждан Узбекистана открылось 18 октября

Голосуют и в России. В Москве возле посольства выстроилась огромная очередь. Всего число избирателей превышает 21 миллион человек.

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