В Узбекистане уволен глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

Причиной стало отключение на территории страны доступа к популярным соцсетям и платформам. Речь о Telegram, Facebook, "Одноклассниках" и Youtube. Сейчас работа соцсетей восстановлена. Чиновника освободили от должности по поручению президента Узбекистана с формулировкой "за ошибочные и несогласованные действия". Сообщалось, что перебои в работе социальных сетей произошли из-за "технического сбоя в устаревшем оборудовании".