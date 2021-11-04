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В Узбекистане уволен глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций

В Узбекистане уволен глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

Причиной стало отключение на территории страны доступа к популярным соцсетям и платформам. Речь о Telegram, Facebook, "Одноклассниках" и Youtube. Сейчас работа соцсетей восстановлена. Чиновника освободили от должности по поручению президента Узбекистана с формулировкой "за ошибочные и несогласованные действия". Сообщалось, что перебои в работе социальных сетей произошли из-за "технического сбоя в устаревшем оборудовании".

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