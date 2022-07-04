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В Узбекистане задержаны более 500 участников беспорядков

Во время беспорядков в Узбекистане погибли 18 человек. Еще 243 пострадали. Об этом сообщила Генпрокуратура страны. Сейчас в Каракалпакстане идет поиск зачинщиков бунта. Свыше 500 человек задержаны. Беспорядки вспыхнули в столице региона из-за поправок к Конституции, исключающих выход автономии из состава Узбекистана.

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