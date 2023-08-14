В узбекском городе Хива проходит республиканский фестиваль дыни

Сладким урожаем с гордостью хвалятся в эти дни фермеры Узбекистана. В городе Хива организовали республиканский фестиваль дыни. На прилавках гастрономического форума десятки сортов популярной бахчевой культуры. Для гостей открыты 60 торговых павильонов. Дыни в Узбекистане фантастические. Богатый и неповторимый вкус Востока наполнен теплом солнца и ароматом любви.