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В узбекском городе Хива проходит республиканский фестиваль дыни

Сладким урожаем с гордостью хвалятся в эти дни фермеры Узбекистана. В городе Хива организовали республиканский фестиваль дыни. На прилавках гастрономического форума десятки сортов популярной бахчевой культуры. Для гостей открыты 60 торговых павильонов. Дыни в Узбекистане фантастические. Богатый и неповторимый вкус Востока наполнен теплом солнца и ароматом любви.

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