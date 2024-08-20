В эстонском городке Валга прошел международный фестиваль униформистов.

Не получилось победить 80 лет назад с единой гитлеровской Европой - теперь довоевывают потомки. Советские танки участвовали в фестивале с закрашенными звездами и без флагов - запрещено местным законом. Зато солдаты вермахта несли на себе все свои знаки и символы.

По сценарию фестиваля, разумеется, цивилизованные европейцы разгромили восточных варваров. Немногочисленные зрители встретили эту победу овациями. Завершился театр абсурда парадом на улицах Валги. Хотелось бы напомнить прибалтам, что настоящий вермахт уже почти 80 лет как разгромлен. И точка.