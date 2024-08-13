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В Варшаве автомобиль въехал в людей на остановке: погибла женщина, 9 человек получили травмы

ЧП в Варшаве - автомобиль въехал в автобусную остановку, где стояла группа людей. Виновник аварии - 45-летний гражданин Польши - на момент ДТП находился в трезвом состоянии. Сначала он сбил женщину на переходе, потом запаниковал и ринулся в сторону группы на остановке. Людей разбросало на несколько метров. Женщина погибла, 9 человек получили травмы, пятеро из них - в больнице. Трое пострадавших, включая одного ребенка - в тяжелом состоянии.

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