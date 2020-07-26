В Варшаве эвакуированы 1500 человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В польской столице эвакуируют полторы тысячи жителей из-за бомбы времен Второй мировой войны. Двухметровый снаряд весом в 250 килограммов найден во время строительства одной из линий метро. На месте ЧП задействованы 90 полицейских и семь патрулей муниципальной полиции. После эвакуации жителей восьми кварталов к работе приступят саперы.