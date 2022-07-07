В Варшаве фермеры выходят на протест - всему виной повышение процентных ставок

В Варшаве сегодня масштабная акция протеста фермеров. Организатором выступает движение "Агроуния". Участники намерены устроить автопробег через центр города и доехать до здания Сейма. Основной причиной демонстрации стало повышение процентных ставок. Фермеры обвиняют польское правительство в том, что оно не борется с инфляцией, а обедняет гражданское общество. Это приведет к банкротству мелких и средних фермерских хозяйств и местных небольших магазинов.