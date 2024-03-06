В Варшаве к протестующим фермерам присоединились шахтеры, охотники и лесники

Протестующие в Варшаве подогнали на акцию протеста танк. Правда, пока только из соломы. Протест фермеров в самом разгаре. К ним присоединились шахтеры, охотники и лесники. Всего на участие в акции зарегистрировались около 150 тыс. человек.

В гуще событий канцелярия премьер-министра Польши. Напротив здания митингующие жгут покрышки, флаги ЕС и даже гроб, символизирующий положения дел в стране.



Тушить огонь кинулись пожарные, но участники акции развязали с ними драку. Полиция всеми силами старается сдерживать поток протестующих. Все трассы к Варшаве перекрыты. В ответ фермеры закидали дороги тюками с сеном.