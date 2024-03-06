3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Варшаве к протестующим фермерам присоединились шахтеры, охотники и лесники
Протестующие в Варшаве подогнали на акцию протеста танк. Правда, пока только из соломы. Протест фермеров в самом разгаре. К ним присоединились шахтеры, охотники и лесники. Всего на участие в акции зарегистрировались около 150 тыс. человек.
В гуще событий канцелярия премьер-министра Польши. Напротив здания митингующие жгут покрышки, флаги ЕС и даже гроб, символизирующий положения дел в стране.
Тушить огонь кинулись пожарные, но участники акции развязали с ними драку. Полиция всеми силами старается сдерживать поток протестующих. Все трассы к Варшаве перекрыты. В ответ фермеры закидали дороги тюками с сеном.
Ранее власти запретили въезжать в город на тракторах. Но аграрии нашли выход из положения - погрузили технику на эвакуаторы.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов