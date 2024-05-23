В Варшаве обсуждают возможность сбивать с помощью ПВО российские ракеты над Украиной, в "незалежной" на улицах городов разместили надувного солдата

В Варшаве обсуждают возможность сбивать с помощью ПВО российские ракеты над Украиной. Об этом заявил официальный представитель МИД страны. При этом, отметил дипломат, передача польских зенитных комплексов Украине не обсуждается - Варшава выступает против того, чтобы польская система ПВО находилась за пределами страны.

В Украине ищут желающих воевать в рядах ВСУ всеми силами. В надежде найти добровольцев тэцэкашники прибегают к креативу - на улицах городов разместили надувного солдата. Но он лишь показывает судьбу большинства из тех, кто решится отправиться на фронт.