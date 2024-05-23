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В Варшаве обсуждают возможность сбивать с помощью ПВО российские ракеты над Украиной, в "незалежной" на улицах городов разместили надувного солдата

В Варшаве обсуждают возможность сбивать с помощью ПВО российские ракеты над Украиной. Об этом заявил официальный представитель МИД страны. При этом, отметил дипломат, передача польских зенитных комплексов Украине не обсуждается - Варшава выступает против того, чтобы польская система ПВО находилась за пределами страны.

В Украине ищут желающих воевать в рядах ВСУ всеми силами. В надежде найти добровольцев тэцэкашники прибегают к креативу - на улицах городов разместили надувного солдата. Но он лишь показывает судьбу большинства из тех, кто решится отправиться на фронт.

Напомним, в Украине после вступления в силу закона о мобилизации города опустели. Мужчины прячутся по квартирам и подвалам, не выходят на работу. Уже наблюдается коллапс во многих сферах - от обслуживания до транспорта.

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