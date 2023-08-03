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В Варшаве опасаются проникновения в Польшу бойцов ЧВК "Вагнер"

Переведенные на границу с Беларусью польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение в случае "опасной ситуации". Такое заявление сделал генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Польши в Белостоке вблизи польско-белорусской границы. Вертолеты вооружены и готовы к бою, доложил генерал. И добавил, что пилоты этих вертолетов имеют боевой опыт службы в Афганистане. Министр обороны Блащак добавил, что военное присутствие на восточной границе "необходимо еще больше расширить".

Переброску войск на восток страны премьер Польши Моравецкийобъясняет исключительно интересами безопасности. В Варшаве якобы опасаются проникновения в Польшу бойцов ЧВК "Вагнер". Моравецкий приказал всем полякам бояться, а тех, кто будет игнорировать "угрозу", пообещал привлекать к ответственности за дальнейшие провокации.

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