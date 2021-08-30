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В Варшаве полиция разогнала защитников демократии
Группа защитников демократии в Варшаве устроила акт гражданского неповиновенияу здания Конституционного суда Польши. Завтра здесь состоится заседание по вопросу приоритета национальной Конституции над законами ЕС, что, как утверждают митингующие, будет означатьфактический отказ Польши от европейских ценностей. Активисты пытались забить досками вход в суд, задымили площадку перед зданием. Их полициярастащила силой.
Как заявили участники акции, трое из польских судей были назначены в обход законодательства, а значит решение Конституционного суда незаконно.
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