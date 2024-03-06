В Варшаве приступили к силовым разгонам фермеров, а точнее к полицейскому беспределу

Надавать "демократических" тумаков проще и дешевле, чем слышать о проблемах своих крестьян. Полиция Варшавы приступила к силовым разгонам фермеров, которые пришли сегодня к канцелярии с надеждой все-таки быть услышанными своими властями. Фермеры "умирают"! А точнее их убивает зеленый курс Евросоюза и дешевое украинское зерно. И дело здесь в обслуживании интересов олигархата "незалежной".

Украинский фермер, до которого пока по какой-то причине не добрались военкомы, работает на пределе по низкой ценовой планке, а агробароны Украины (или перекупы) набивают свои карманы, к тому же вытесняя с рынка и польских аграриев.

На одной чаше весов свои люди, на другой - украинский бизнес. И решение польских властей таково: битый розгами крестьянин говорит меньше, потому народную мирную акцию пресечь силой, фермеров избить и щедро удобрить слезоточивым газом. Одним словом, панская демократия.





Отменить зеленый курс Европы и отказаться от импорта агропродукции - именно с такими требованиями в очередной раз на улицы Варшавы вышли фермеры. Для участия в акции протеста зарегистрировались 150 тысяч человек. Среди них не только аграрии, но и шахтеры, охотники и лесники. К народному мирному негодованию власти подготовились основательно - выстроили баррикады, поставили блок-посты на въезде в город, а на помощь варшавскому гарнизону прибыли около 2 тысяч полицейских из других регионов Польши.

Стражи порядка, оцепив офис премьер-министра, сразу дали понять: с протестующими они церемониться не намерены. В качестве весомого аргумента используют по европейской традиции дубинки, перцовый газ и светошумовые гранаты.





Сообщается о задержаниях

Людям в буквальном смысле приходится вступать в бой с полицией, чтобы защитить себя и других. Но в чью сторону перевес силы - очевидно.

Мирный по своей сути протест уже омрачен полицейским беспределом. А ведь самое криминальное, что творят участники акции, - всего лишь жгут фаеры и покрышки. Обычное, в общем-то, дело для страны, но не сегодня.

Те же, кого на протест не пустили (речь идет о фермерах на технике), решили устроить свою блокаду Варшавы. Они практически полностью перекрыли подъезды к городу, раскидав тюки с сеном на проезжей части. Но и они оказались под строгим надзором полиции, для убедительности даже использовали вертолет.

Такой силовой разгон стал четким сигналом всем недовольным: Польша - это не та страна, где можно выражать свое мнение, а особенно против власти, ведь у нее на каждого поляка свои планы.





Протестующих очень много. Давно не было такого большого количества протестующих в польских городах. Но это, конечно, не первый, это уже не очередной протест. Такой же протест в Варшаве проходил две недели тому назад, так что накаляется недовольство как фермеров, так и представителей других отраслей. У них другого выхода нет. Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"