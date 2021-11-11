В Варшаве проходит шествие под лозунгом "Независимость не продается!"

В Варшаве разворачивается традиционное шествие национал-патриотических и ультраправых организаций, которое ежегодно проводится по случаю Дня независимости страны. Трасса проведения марша оцеплена. В центре города дежурят усиленные патрули полиции и военной жандармерии. Устроив дымовую завесу, участники марша выдвинулись под лозунгом "Независимость не продается!". В центре Варшавы организовалась и контрдемонстрация антифашистов. Протестующих разных взглядов также отделяют друг от друга полицейские шеренги.



C Днем независимости народ Польши сегодня поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал полякам солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.