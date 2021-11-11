3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Варшаве проходит шествие под лозунгом "Независимость не продается!"
В Варшаве разворачивается традиционное шествие национал-патриотических и ультраправых организаций, которое ежегодно проводится по случаю Дня независимости страны. Трасса проведения марша оцеплена. В центре города дежурят усиленные патрули полиции и военной жандармерии. Устроив дымовую завесу, участники марша выдвинулись под лозунгом "Независимость не продается!". В центре Варшавы организовалась и контрдемонстрация антифашистов. Протестующих разных взглядов также отделяют друг от друга полицейские шеренги.
C Днем независимости народ Польши сегодня поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал полякам солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
Регионы
Все
Происшествия
Все