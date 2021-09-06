В Варшаве протестуют против установки колючей проволоки на границе

В Варшаве проходит акция протеста против установки колючей проволоки на границе Польши и Беларуси. Митингующие растянулись вдоль здания Сейма и держат в руках проволоку в знак солидарности с беженцами, которых удерживают на границе. Участники акции обвиняют власти Польши в том, что обездоленные люди лишены горячего питания и медицинской помощи. Сегодня в Сейме обсудят постановление президента Дуды о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью.