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В Варшаве прошла масштабная акция протеста фермеров, десятки человек задержаны

Десятки человек задержаны в Варшаве в ходе митинга фермеров. Чтобы людей услышали, протестующие пытались прорваться в парламент и офис премьер-министра. Начались стычки с полицией, в качестве весомого аргумента правоохранители использовали по европейской традиции дубинки, перцовый газ и светошумовые гранаты.

Мы прекрасно знаем, в чьих руках находятся земли в Украине. Это земли крупных корпораций, есть фермы с площадью более 500 тыс. га. Это все западный капитал, в который вложено очень много денег. И это не украинское зерно де-факто, это зерно корпораций, которые преследуют свои интересы, подкупают чиновников Еврокомиссии и Европарламента, чтобы не те не вводили таможенные пошлины.
Эдвард Космаль, фермер

По оценкам мэрии Варшавы, в народной мирной акции протеста приняли участие около 30 тыс. человек. На этом фермеры не остановятся и обещают новые демонстрации.

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