В Варшаве прошла масштабная акция протеста фермеров, десятки человек задержаны

Мы прекрасно знаем, в чьих руках находятся земли в Украине. Это земли крупных корпораций, есть фермы с площадью более 500 тыс. га. Это все западный капитал, в который вложено очень много денег. И это не украинское зерно де-факто, это зерно корпораций, которые преследуют свои интересы, подкупают чиновников Еврокомиссии и Европарламента, чтобы не те не вводили таможенные пошлины.

Эдвард Космаль, фермер