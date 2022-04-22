Санкционный бумеранг хорошо трясет Европу. И когда голод не тетка - в Варшаве заявили о необходимости снять часть санкций с России, чтобы не допустить дальнейшего роста мировых цен на сельхозпродукцию. Польский институт международных отношений признает, что РФ является важным поставщиком основной сельскохозяйственной продукции для большинства стран, и снижение экспорта со стороны Москвы приведет к сокращению сельхозпроизводства в ближайшие месяцы и даже годы.