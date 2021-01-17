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В Вашингтон прибывают все новые силы Нацгвардии
ВВашингтон прибывают все новые силы Нацгвардии. Сегодня в столицу СШАнаправились еще полтысячи солдат из Висконсина. Тем не менее, такие меры непугают настроенных против инаугурации Байдена. Полиция задержала на КПП возлеКапитолия мужчину из-за фальшивого пропуска. При себе он имел пистолет и около500 патронов. Сам нарушитель заявил, что приехал работать на инаугурациюпрезидента. Так это или нет - выяснит следствие, а пока охрана усиливается. Напомним,город закрыл 13 станций подземки, а сервис AirBnB запретил бронировать квартиры в деньвступления нового главы США в должность.
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