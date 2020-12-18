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В Вашингтоне активисты БЛМ провели акцию протеста

В Вашингтоне продолжилось противостояние активистов БЛМ и полиции. Обошлось без ожесточенных стычек - столкновения имели место. Задержаны несколько человек. Полицейские жестко пресекали всякое неповиновение.

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