В Вашингтоне готовятся к церемонии инаугурации Джо Байдена

Событие национального уровня с Нацгвардией и заколоченными витринами. В Вашингтоне готовятся к церемонии инаугурации Байдена. Пока атмосфера в городе не совсем праздничная: внутри и снаружи Капитолия разместились солдаты армии США. А в соседних со зданием кварталах заколачивают витрины магазинов и окна офисов. ФБР сообщила о готовящихся в городе беспорядках. Учитывая эту информацию, власти ужесточили контроль над территорией.