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В Вашингтоне на 88-м году жизни скончалась старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

Она была второй в истории Соединенных Штатов женщиной, занявшей этот пост, причем находилась в этой должности более 27 лет. В соответствии с американским законодательством, после смерти судьи Верховного суда США этот пост, назначение на который является пожизненным, должен быть заполнен. То есть, у президента Дональда Трампа появилась возможность выдвинуть на него своего кандидата. Тем более что и в Сенате большинство у республиканцев.

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