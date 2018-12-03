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В Вашингтоне начнется церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим
В Вашингтоне сегодня начнется церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. Тело политика доставят в столицу страны из Хьюстона, где он скончался. До среды гроб будет находиться в центральной ротонде Капитолия. 5 декабря пройдет мемориальная служба в Кафедральном соборе. В этот день в Соединенных Штатах будет объявлен траур. Похороны состоятся в Техасе в четверг. Буш-старший умер в пятницу в возрасте 94 лет. Находясь в Белом доме с 89 по 93 год, он стал участником и свидетелем окончания холодной войны, падения берлинской стены, распада СССР, 1-й войны в Персидском заливе.
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