В Вашингтоне открылся 75-й саммит НАТО

В Вашингтоне открылся саммит НАТО, он совпал с 75-й годовщиной создания альянса. Мероприятие должно подвести итоги и определить перспективы. Пока заметных событий не случилось.

Выступил со спичем Зеленский, который по обыкновению добивался помощи оружием. Произнес речь и Байден, который, как водится, пообещал Украине победу в конфликте.