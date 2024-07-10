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В Вашингтоне открылся 75-й саммит НАТО

В Вашингтоне открылся саммит НАТО, он совпал с 75-й годовщиной создания альянса. Мероприятие должно подвести итоги и определить перспективы. Пока заметных событий не случилось.

Выступил со спичем Зеленский, который по обыкновению добивался помощи оружием. Произнес речь и Байден, который, как водится, пообещал Украине победу в конфликте.

Американский президент выглядел бодрячком, хотя, как пишут немецкие СМИ, не смог встретиться с канцлером Шольцом, поскольку отправился спать. Немецкий премьер ждал Байдена, а дождался Блинкена, да и то с опозданием.

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