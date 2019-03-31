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В Вашингтоне прошла массовая акция против вмешательства США в политику других стран

Ее участники собрались у Белого дома с плакатами "Объединимся в борьбе с войнами НАТО", "Руки прочь от Венесуэлы". Напомним, недавно Белый дом призвал законного лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

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