В Вашингтоне самолет экстренно сел на оживленную трассу

В американском штате Вашингтон одномоторный самолет экстренно сел на оживленную автомобильную трассу. Пострадавших нет. По словам пилота, он летел на работу, но вынужден был совершить посадку из-за заглохшего двигателя. Лайнер с дороги убрали. Движение восстановлено.