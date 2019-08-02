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В Вашингтоне самолет экстренно сел на оживленную трассу

В американском штате Вашингтон одномоторный самолет экстренно сел на оживленную автомобильную трассу. Пострадавших нет. По словам пилота, он летел на работу, но вынужден был совершить посадку из-за заглохшего двигателя. Лайнер с дороги убрали. Движение восстановлено.

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