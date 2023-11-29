В Вашингтоне упала главная рождественская елка

На грани срыва зимние торжества в США. Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона, зажигать огни на которой завтра должен лично Джо Байден. Ель удалось поднять лишь спустя 5 часов, и не известно, удастся ли сохранить дерево.