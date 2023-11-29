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В Вашингтоне упала главная рождественская елка

На грани срыва зимние торжества в США. Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона, зажигать огни на которой завтра должен лично Джо Байден. Ель удалось поднять лишь спустя 5 часов, и не известно, удастся ли сохранить дерево.

Предыдущий символ новогодних праздников был заменен в середине месяца - у дерева развилась игольная болезнь.

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