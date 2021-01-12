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В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации
В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации. Решение Белый дом принял, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации Джо Байдена, намеченной на 20 января. Ранее телеканал ABC сообщил, что с этой недели во всех 50 штатах и у Капитолия планируются вооруженные акции протеста. Отметим, Вашингтон просил федеральные власти помочь после штурма Капитолия 6 января.
Резолюция с порицанием Трампа
За эти события республиканцы сегодня намерены внести в палату представителей резолюцию с порицанием Трампа. Она не имеет практических последствий, но может крайне негативно сказаться на исторической репутации главы государства. Официальное порицание президенту за всю историю страны конгресс выносил дважды - в XIX веке.
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