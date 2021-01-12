В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации. Решение Белый дом принял, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации Джо Байдена, намеченной на 20 января. Ранее телеканал ABC сообщил, что с этой недели во всех 50 штатах и у Капитолия планируются вооруженные акции протеста. Отметим, Вашингтон просил федеральные власти помочь после штурма Капитолия 6 января.



