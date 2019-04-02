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В Вашингтоне зацвела сакура

Невероятной красоты кадры приходят из США. В Вашингтоне зацвела сакура. Столица буквально утонула в розовом цвете. Сейчас там самый пик цветения японской вишни. Полюбоваться цветущими деревьями ежегодно приезжают полтора миллиона туристов, а местные с удовольствием приходят в парк, чтобы запустить в небо красочных воздушных змеев. Так американцы отмечают наступление весны.

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