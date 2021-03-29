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В Вашингтоне зацвели вишневые деревья

Жители Вашингтона ярко встречают весну. В городе зацвели вишневые деревья. Увидеть красоту природы не помешали и ковидные ограничения. West Potomac Park за одно воскресенье посетили сотни людей.

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