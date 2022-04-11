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В Великобритании 5 млн безработных не получат господдержку

В Великобритании усугубляется энергетическая бедность. С начала месяца цены на газ и электричество выросли на 54 % и теперь составляют большую часть бюджета британцев. При этом соцвыплаты увеличены всего чуть более чем на три процента, что меньше половины роста минимальной заработной платы в стране. Хуже всего приходится тем пяти миллионам британцев, которые потеряли работу. Они могут рассчитывать всего на 15 % от своего дохода при обращении за госпомощью, в то время, как в Германии и Франции эти цифры могут достигать 59 и 68 процентов соответственно.

Работа ретропоездов в Британии - под угрозой

В тяжелом положении из-за санкций оказалась работа исторических поездов Великобритании. В стране имеется 150 компаний, которые эксплуатируют 560 миль старинных железных дорог. В пасхальные выходные они обычно пользуются высоким спросом, но сейчас заработать не удастся из-за нехватки угля для паровозов. Более того, дальнейшая работа ретропоездов на грани остановки.

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