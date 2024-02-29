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В Великобритании банкротятся целые города
Миллиардные вливания в украинский конфликт и антироссийские санкции продолжают убивать экономику Британии. Банкротятся не только фирмы, но и целые города.
Как пишет Bloomberg, Бирмингем, Ноттингем и Уокинг - объявили о банкротстве. Более половины городских советов страны заявили о грядущем банкротстве в течение следующих 5 лет. Муниципальные власти сокращают расходы.
Под ударом финансирование сфер искусства и культуры, содержания парков и сферы развлечений, сокращается социальная помощь взрослым и семьям. Даже вывоз мусора и работа уличных фонарей для многих городов становится роскошью.
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