В Великобритании банкротятся целые города

Миллиардные вливания в украинский конфликт и антироссийские санкции продолжают убивать экономику Британии. Банкротятся не только фирмы, но и целые города.

Как пишет Bloomberg, Бирмингем, Ноттингем и Уокинг - объявили о банкротстве. Более половины городских советов страны заявили о грядущем банкротстве в течение следующих 5 лет. Муниципальные власти сокращают расходы.