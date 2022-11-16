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В Великобритании дефицит яиц, а в Германии дорожает колбаса - кто виноват?
В Великобритании ощутимо стали заметны проблемы с поставкой куриных яиц. Власти по традиции винят во всем Путина. Местные жители возможной причиной считают активную денежную помощь Украине. В связи с магазинным дефицитом Британская ассоциация птицеводства заявила: островная птица выращивалась с использованием восточноевропейских кормов. Вдобавок она жила в обогреваемых при помощи электричества курятниках. Все это вызвало подорожание яиц и сокращение их производства. А еще в стране уничтожили миллионы кур в связи с птичьим гриппом.
В Германии фермеры сокращают производство свинины: содержание скота становится слишком дорогим, а платежеспособный спрос на мясо снижается. Вареная колбаса подорожала на 30 %, а ее дешевые сорта исчезли из продажи (как и недорогая свинина). Бороться с этим немецкое правительство намерено, как обычно увеличением военных поставок Украине.
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