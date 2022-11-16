В Великобритании ощутимо стали заметны проблемы с поставкой куриных яиц. Власти по традиции винят во всем Путина. Местные жители возможной причиной считают активную денежную помощь Украине. В связи с магазинным дефицитом Британская ассоциация птицеводства заявила: островная птица выращивалась с использованием восточноевропейских кормов. Вдобавок она жила в обогреваемых при помощи электричества курятниках. Все это вызвало подорожание яиц и сокращение их производства. А еще в стране уничтожили миллионы кур в связи с птичьим гриппом.