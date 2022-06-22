В Великобритании счет за электричество среднего домохозяйства превысит 4 тысячи долларов

В Великобритании до конца года обещают удорожание электроэнергии на 50 %. По оценкам аналитиков, годовой счет за электричество среднего домохозяйства превысит 4 тысячи долларов. А "тепловую бедность" с началом холодного сезона эксперты обещают 12 миллионам британских семейств. Уже сейчас это вызывает все более массовые протесты населения: к примеру, в стране проходит забастовка железнодорожников. В результате акции отменены 80 % рейсов поездов и электричек.