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В Великобритании счет за электричество среднего домохозяйства превысит 4 тысячи долларов
В Великобритании до конца года обещают удорожание электроэнергии на 50 %. По оценкам аналитиков, годовой счет за электричество среднего домохозяйства превысит 4 тысячи долларов. А "тепловую бедность" с началом холодного сезона эксперты обещают 12 миллионам британских семейств. Уже сейчас это вызывает все более массовые протесты населения: к примеру, в стране проходит забастовка железнодорожников. В результате акции отменены 80 % рейсов поездов и электричек.
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