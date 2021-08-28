В Великобритании добровольцев будут заражать коронавирусом

В британской лаборатории вырастили партию штамма "Дельта" коронавируса. Инфекцией намеренно будут заражать добровольцев. Ученые уверены, что такие эксперименты на людях помогут выработать лекарство в кратчайшие сроки. К слову, Великобритания - единственная страна в мире, где медики прибегают к таким методам в борьбе с эпидемией.

