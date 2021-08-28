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В Великобритании добровольцев будут заражать коронавирусом

В британской лаборатории вырастили партию штамма "Дельта" коронавируса. Инфекцией намеренно будут заражать добровольцев. Ученые уверены, что такие эксперименты на людях помогут выработать лекарство в кратчайшие сроки. К слову, Великобритания - единственная страна в мире, где медики прибегают к таким методам в борьбе с эпидемией.


Первые жертвы партии вакцины Moderna с примесями

В Японии два человека погибли от обычной вакцинации. Ранее Минздрав страны обнаружил в партии американского препарата Moderna посторонние вещества. Фармкомпания, которая отвечает за распространение этой прививки в Японии, приостановила использование препарата в качестве меры предосторожности.

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