В Великобритании горит завод по производству пластмасс. По сообщениям очевидцев, изначально на месте ЧП раздались мощные взрывы, а после пламя охватило несколько секторов здания. Причина возгорания пока неизвестна. Местным жителям рекомендовали закрыть все окна и двери из-за дыма.