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В Великобритании горит завод по производству пластмасс

В Великобритании горит завод по производству пластмасс. По сообщениям очевидцев, изначально на месте ЧП раздались мощные взрывы, а после пламя охватило несколько секторов здания. Причина возгорания пока неизвестна. Местным жителям рекомендовали закрыть все окна и двери из-за дыма.

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