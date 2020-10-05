В Великобритании готовы ввести новый локдаун

Число заражений COVID-19 на планете превысило отметку в 35 миллионов. Количество жертв пандемии достигло миллиона 40 тысяч. Новый всплеск эпидемии обрушился на страны Западной Европы. Британские медиа сумели добыть чрезвычайный план правительства, который может быть принят в ближайшее время, если ситуация продолжит ухудшаться. В частности, новый локдаун включает в себя полное закрытие заведений общественного питания. Кроме того, ограничения предполагают запрет на любые социальные контакты граждан, за исключением контактов с домашними. Причем план не окончательный и может быть дополнен иными мерами.