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В Великобритании готовы ввести новый локдаун

Число заражений COVID-19 на планете превысило отметку в 35 миллионов. Количество жертв пандемии достигло миллиона 40 тысяч. Новый всплеск эпидемии обрушился на страны Западной Европы. Британские медиа сумели добыть чрезвычайный план правительства, который может быть принят в ближайшее время, если ситуация продолжит ухудшаться. В частности, новый локдаун включает в себя полное закрытие заведений общественного питания. Кроме того, ограничения предполагают запрет на любые социальные контакты граждан, за исключением контактов с домашними. Причем план не окончательный и может быть дополнен иными мерами.

Париж объявлен зоной максимальной опасности

Париж тем временем объявлен "зоной максимальной опасности". В ближайшие часы состоится пресс-конференция мэра, где сообщат о новых ограничениях. Они коснуться ресторанов - увеличат расстояние между столами и клиентами, а также наполовину сократят наполняемость университетских аудиторий.

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