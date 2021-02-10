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В Великобритании грозятся наказывать тюремными сроками за ложь о стране путешествия
В Великобритании обнаружены два новых штамма коронавируса. Оба они ощутимо заразнее первоначальной разновидности COVID-19. Ситуация в Великобритании вызывает у властей серьезное беспокойство, здесь применяют самые решительные меры для борьбы с эпидемией. Министр здравоохранения пообещал до 10 лет заключения нарушителям правил въезда в страну. Такое наказание может быть применено к любому, кто скроет факт недавнего пребывания в одной из стран британского "красного списка", например, в Португалии. Прибывающий в Соединенное Королевство обязан в подробностях описать географию своих путешествий в последнее время, а затем отправиться на 10 дней в один из карантинных отелей. Ежедневно в стране регистрируют до полутора тысяч смертей от COVID и десятки тысяч новых заражений.
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